Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Sara Dufour, On va-tu prendre une marche ?

On va-tu prendre une marche ?, c’est le titre de la nouvelle chanson de Sara Dufour, mais aussi de son troisième album qui sortira le 3 novembre. La chanteuse originaire du Lac-Saint-Jean en a fait du chemin depuis la sortie de son précédent disque en 2019, et a donné une foule de spectacles qui l’ont menée jusqu’à jouer avec Les Cowboys Fringants cet été. On retrouve ici le country-rock trépidant de l’autrice-compositrice-interprète à l’énergie débordante, sa collaboration gagnante avec Dany Placard, son amour du grand air et de l’amour, et surtout sa joie de vivre qui fait un bien fou. C’est clair, s’il y avait plus de Sara Dufour, le monde se porterait mieux.

The Rolling Stones, Angry

PHOTO DANIEL LEAL, AGENCE FRANCE-PRESSE Ron Wood, Mick Jagger et Keith Richards

Angry est-elle une bonne chanson des Stones ? Réponse rhétorique : Angry n’est pas une mauvaise chanson des Stones. À tous les peine-à-jouir qui radotent que le groupe n’a rien enregistré de mémorable depuis Tattoo You en 1981, opposons notre gratitude face au petit miracle que constitue en 2023 l’existence même d’un nouvel album signé Mick, Keith et Ronnie (Hackney Diamonds, attendu le 20 octobre), auquel il faudra ajouter le miracle, pour ne pas dire le grand mystère, que constitue chaque battement de cœur de Keith Richards, bientôt octogénaire. Fin de notre plaidoyer : comment être en colère – angry ! – contre une chanson nous permettant à nouveau d’entendre l’inimitable backbeat – la toute-puissance de la simplicité – du regretté Charlie Watts ?

Dominic Tardif, La Presse

Mônica Freire, Areia

PHOTO FOURNIE PAR AUDIOGRAM Mônica Freire

Il y a du nouveau chez Mônica Freire : la musicienne d’origine brésilienne a ouvert la porte de son héritage culturel arabe. Areia, premier extrait de son album à paraître à l’hiver, s’appuie sur les percussions de Joseph Khoury et l’oud de Nazih Borish. On est loin des musiques brésiliennes modernisées qu’on entend sur ses beaux albums Bahiatronica (2005) et Na Laje (2008), mais ça s’annonce toujours aussi envoûtant. On retrouve d’ailleurs sur ce morceau la voix douce et charmante de Mônica Freire, qui chante plus en français qu’à son habitude ici. On pressent que son prochain disque aura ce qu’il faut pour nous réchauffer au cœur de l’hiver.

Alexandre Vigneault, La Presse