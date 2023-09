(New York) L’auteur-compositeur-interprète Jimmy Buffett, connu pour le succès Margaritaville et transformé cette célébration de la flânerie en un empire d’un milliard de dollars, n'est plus. Il avait 76 ans.

Mark Kennedy Associated Press

« Jimmy est décédé paisiblement dans la nuit du 1er septembre, entouré de sa famille, de ses amis, de sa musique et de ses chiens », indique un communiqué publié vendredi soir sur le site officiel de Buffett et sur ses pages de réseaux sociaux. « Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle et il manquera au-delà de toute mesure à tant de personnes. »

Buffett laisse dans le deuil son épouse, Jane, ses filles, Savannah et Sarah, et son fils, Cameron.

Le communiqué ne précise pas où Buffett est mort ni la cause du décès. La maladie l’avait contraint à reporter ses concerts en mai. Le principal intéressé avait reconnu dans des publications sur les réseaux sociaux qu’il avait été hospitalisé, sans fournir de détails sur ses ennuis de santé.

Les hommages sont venus samedi de tous les horizons, de la vedette hollywoodienne Miles Teller publiant des photos de lui avec Buffett à l’ancien sénateur américain Doug Jones de l’Alabama, qui a écrit sur X, anciennement Twitter, que Buffett « vivait pleinement sa vie et que le monde il va me manquer. »

Brian Wilson des Beach Boys a écrit : « Amour et miséricorde, Jimmy Buffett. »

James William Buffett est né le jour de Noël 1946 à Pascagoula, dans le Mississippi, et a grandi dans la ville portuaire de Mobile, en Alabama. Il est diplômé de l’Université du Sud du Mississippi à Hattiesburg, dans le Mississippi, et est passé de la rue dans les rues de La Nouvelle-Orléans à jouer six soirs par semaine dans les clubs de Bourbon Street.

Il a enregistré plus de 50 albums studio et live, souvent accompagné de son Coral Reefer Band, et était constamment en tournée. Il a obtenu deux nominations aux prix Grammy et trois autres pour des prix remis dans le secteur du country.

De chanson à empire

Margaritaville, sortie le 14 février 1977, est le portrait sans hâte d’un fainéant sur son porche, regardant les touristes prendre le soleil pendant qu’une marmite de crevettes commence à bouillir.

La chanson tirée de l’album Changes in Latitudes, Changes in Attitudes a passé 22 semaines au palmarès Billboard Hot 100 et a culminé à la 8e place. La chanson a été intronisée au Panthéon des prix Grammy en 2016 pour son importance culturelle et historique.

La chanson a rapidement inspiré les restaurants et les centres de villégiature, transformant le prétendu désir de Buffett pour la simplicité de la vie insulaire en une marque multimillionnaire. Il a atteint au 18e rang de la liste Forbes des célébrités les plus riches de tous les temps, avec une valeur nette de 1 milliard.

L’évolution de la marque Buffett a commencé en 1985 avec l’ouverture d’une série de magasins et de restaurants sur le thème de Margaritaville à Key West, suivi en 1987 avec le premier Margaritaville Café à proximité. Au cours des deux décennies suivantes, plusieurs autres établissements ont ouvert leurs portes en Floride, à La Nouvelle-Orléans et en Californie.

La marque s’est depuis étendue à des dizaines de catégories, notamment des centres de villégiature, des vêtements et des chaussures pour hommes et femmes, une station de radio, une marque de bière, du thé glacé, de la tequila et du rhum, de la décoration intérieure, des produits alimentaires comme la vinaigrette, le Margaritaville Crunchy Pimento Cheese & Bouchées de crevettes et Margaritaville Cantina Style Medium Chunky Salsa, la ligne de croisières Margaritaville at Sea et les restaurants, dont le restaurant Margaritaville, le JWB Prime Steak and Seafood, le 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill et le LandShark Bar & Grill.

Buffett est également l’auteur de nombreux livres, dont Where Is Joe Merchant ? et A Pirate Looks At Fifty. Il est également apparu dans des films et dans des séries à la télévision, dans des rôles faisant souvent référence à son grand succès.