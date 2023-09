Un premier album qui permet d’entendre l’amour et le professionnalisme de musiciens au talent indéniable

Oui, un prénom féminin pour un groupe rock exclusivement masculin. On repassera pour l’originalité. Mais au-delà de ce qu’on lit sur la carte de visite, on fait une intéressante rencontre musicale avec les gars de Sylvie sur ce court album Gros tape de rock.

Cet album est bien titré, car il propose justement un rock progressif et des sonorités stoner bien grasses. Encore ici, certes, l’originalité n’est pas au rendez-vous, alors qu’on a déjà entendu à maintes reprises ce genre musical dans les dernières années – Fred Fortin, Galaxie, Gros Mené. N’empêche : ce qu’on y écoute est bien rendu. Nous voici en présence de très bons musiciens. On le dénote principalement sur la deuxième pièce de ce 7 morceaux, Patte de loup, qui, au-delà de son titre et des paroles sans profondeur, propose des envolées de guitare très bien maîtrisées, avec des changements de tempo bien implantés. Du prog y est bien présent, de même que du rock à la Offenbach. L’ajout du saxophone vers la fin de la pièce est judicieux. Une belle trouvaille ! Merci à la présence de Sam Hampell (Allo Fantôme) derrière l’instrument à vent, lui qui revient à d’autres occasions. Osons écrire qu’il apporte chaque fois un vent de fraîcheur à l’offrande.

Côté sujets, encore, Sylvie fait dans le déjà-lu/déjà-entendu : individualisme et environnement (Encore en retard), masculinité toxique (Animal) et sujets plus légers ou propices à lever le coude, une bière à la main.

C’est donc pour l’offre musicale qu’on écoute ce Gros tape de rock avant tout. Anis Azzoug, Vinny Batista, Simon Charette, Alex et Francis Lamontagne connaissent leur blues rock typé des bars d’ici. Ils ont du plaisir, et cela s’entend.

Maintenant qu’on a fait connaissance, on espère un deuxième rendez-vous avec Sylvie… et qu’il aura plus à dire cette fois !

Extrait de Patte de loup, de Sylvie

