Le groupe pop-rock britannique Coldplay fait l’objet d’une poursuite intentée par son ancien gérant, Dave Holmes, selon le magazine Variety. Une dispute contractuelle serait à l’origine de cette poursuite récemment déposée au Royaume-Uni.

Dave Holmes a géré Coldplay pendant 22 ans, pratiquement tout au long de la carrière du groupe, mais cette collaboration aurait pris fin il y a un an, a confirmé un représentant du groupe à Variety. Les documents légaux n’ont pas encore été rendus publics, mais des sources ont affirmé au magazine qu’une affaire contractuelle serait derrière l’affaire.

Coldplay continue d’être dirigé par l’équipe qui travaillait déjà à ses côtés et à ceux de Dave Holmes.

Formé par l’auteur-compositeur-interprète Chris Martin, le guitariste Jon Buckland, le bassiste Guy Berryman et le batteur Will Champion, Coldplay figure parmi les groupes ayant obtenu le plus de succès dans les deux dernières décennies, avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde.