Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Feu ! Chatterton, Le Sud

Le groupe français mené par l’intensité d’Arthur Teboul a connu une année chargée, avec la fin de la tournée Palais d’argile et la signature de la trame sonore de la comédie musicale La Grande Magie. Entre tout ça, les jeunes premiers du rock français ont trouvé le temps d’une belle reprise, celle d’un grand succès de Nino Ferrer. La voici enfin offerte sur les plateformes. Contrairement à l’originale, basta les tambourines. Ici, seules une note soutenue de clavier et une douce guitare accompagnent la voix mielleuse et en retenue de Teboul. Une pièce mélancolique qui rappelle que les vacances d’été s’achèvent.

Philippe Beauchemin, La Presse

Sylvie, Julien

PHOTO KARELLE GOGUEN-BANCEL, FOURNIE PAR SYLVIE Le groupe Sylvie

Julien, c’est le titre d’une chanson. Sylvie, c’est un nom de groupe, celui d’un quintette rock groovy qui aime les guitares brutes, mais qui n’a rien contre les architectures complexes. Aussi bien dans Julien que dans les six autres morceaux rassemblés sur le mini-album Gros Tape de Rock, les cinq musiciens lâchent leur fou dans des envolées quasiment prog. Ça donne une espèce de blues-rock-funk un brin intellectuel (sauf pour les paroles), qui n’est pas toujours accrocheur, mais assurément doté d’une énergie folle. Julien n’est qu’un avant-goût du mini-album qui sera lancé le 16 septembre à L’Escogriffe.

Alexandre Vigneault, La Presse

Wilco, Evicted

PHOTO TIRÉE DU SITE DU GROUPE Les membres de Wilco

Et de 13 pour le mythique groupe d’alt-country Wilco, qui annonce la sortie de Cousin à la fin de septembre. Et c’est à Cate LeBon que la bande de Jeff Tweedy a confié la réalisation, un premier contrat à l’externe offert par le groupe de Chicago depuis Sky Blue Sky, sorti en 2007. D’ici l’attendu présent, cette pièce en guise de faire-part, qui ne surprendra guère le fan du sextuor… Et c’est parfait ainsi ! Nels Cline y joue de la six-cordes classique, alors que Jeff met sa voix au-devant, chantant « I’m never gonna see you again, I’m evicted from your heart, I deserve it », le tout bercé par une aura pop-folk. Prometteur, tout ça !

Philippe Beauchemin, La Presse