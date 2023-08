Bien qu’elle n’ait jamais vraiment rêvé d’une carrière en musique, dee holt s’est récemment retrouvée avec des chansons à succès entre les mains et un avenir plein de promesses. Abordant son nouveau métier avec candeur, la jeune Montréalaise est prête à profiter de cette grande occasion qui la mènera, le 11 août, sur la scène de l’International des montgolfières.

La musique et le chant ont toujours fait partie de la vie de Daphné Holt. Mais sa passion ne l’a pas tout de suite menée à vouloir en faire une carrière. Jusqu’à ce que, par hasard, elle soit replongée dans ses premiers amours, pour ne plus jamais les laisser aller ensuite.

« Pendant un repas où la famille de mon chum rencontrait ma famille, on parlait de musique et mes parents ont dit que je chantais depuis toujours, raconte la jeune artiste. Mon chum ne le savait même pas ! J’ai fini par chanter, en faisant face au mur, parce que j’étais tellement gênée. Mais quand je me suis retournée, j’ai vu le visage de tout le monde. Ils me disaient qu’ils ne s’attendaient pas à ça. »

Après ce moment charnière, les occasions sont vite arrivées pour celle qui a choisi le nom dee holt pour son projet musical. On lui a présenté le réalisateur Benjamin Benji Nadeau, « un ami de la famille ». Celui-ci lui a conseillé d’aller en studio. À ce moment, Daphné n’était toujours pas convaincue de vouloir se lancer.

Je ne savais pas si je voulais faire ça dans la vie, si ça me tentait de sortir de la musique et que le monde l’entende. Mais l’opportunité était là, alors je suis allée en studio et ça s’est vraiment bien passé. dee holt

L’étape suivante : enregistrer un premier EP. Dès le deuxième simple, dee holt s’est retrouvée ajoutée à plusieurs listes de lecture de Spotify. Le nombre d’écoutes a explosé sur les plateformes. « Je capotais ! Après [la chanson de 2022] Olivia, ça a vraiment commencé. »

Des maisons de disques l’ont alors contactée. Elle a décidé de s’engager avec Nettwerk Music, une boîte établie à Vancouver qui gère notamment Coldplay, Avril Lavigne, Sum 41 ou Sarah McLachlan.

Mais même à ce stade, dee holt n’était pas encore prête à complètement sortir de sa coquille. « Je ne voulais pas faire de performances live, je ne voulais même pas qu’on me voie sur mes photos. Ça m’a pris du temps avant de me rendre là », explique-t-elle. Les pochettes de ses simples ne la montrent jamais. On voit plutôt des images abstraites enjolivées par des dessins (qu’elle a faits elle-même – nous y reviendrons). Sur son EP, c’est bien elle que l’on voit en photo… les mains sur le visage.

« Lentement, j’ai commencé à faire des concerts, des vidéoclips, je me suis sentie de plus en plus à l’aise d’en parler », dit-elle aujourd’hui, tout en répétant qu’elle n’avait jamais vraiment rêvé de cette vie.

Pop de chambre à coucher et montgolfières

Cette vie est pourtant désormais la sienne. Elle a sorti plus tôt cette année un deuxième EP, i’ll be there, qui vient définir encore un peu plus son identité et sa place dans l’industrie. L’artiste fait de la pop indie, dite bedroom (une musique vulnérable, sans fioriture, qui pourrait avoir été faite dans la chambre à coucher d’un jeune artiste mélancolique à la poursuite de son rêve musical). Une pop vaporeuse, ancrée dans des mélodies délicates et récitée par la charmante voix de Holt. Billie Eilish et Charlotte Cardin sont parmi ses artistes préférées et ça se sent dans son approche de la musique.

« On développe encore le son, dit Daphné. On trouve une direction plus concrète. »

Pour l’écriture aussi. Je coécris, et, au début, je n’étais pas tant bonne, mais j’apprends à écrire plus sur moi-même. Mon but serait de voyager, de travailler avec d’autres gens et de ramener ça pour en faire des chansons avec Benjamin. dee holt

À 19 ans seulement, dee holt est sur une lancée dans le monde de la musique, ayant reçu des éloges de Billboard (entre autres), ayant présenté un spectacle à M pour Montréal et attirant de plus en plus l’attention des mélomanes sur les plateformes d’écoute en continu.

Elle s’apprête maintenant à monter sur la scène de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, là où se produiront également Cee Lo Green, Marie-Mai et Ne-Yo.

C’est vraiment gros. Je regardais la liste des noms sur l’horaire et je capotais. dee holt

Si la musique prend beaucoup de place dans sa vie (plus qu’elle ne l’aurait jamais imaginé), Daphné garde une grande attache pour une autre de ses passions, qu’elle essaie d’incorporer dans sa proposition artistique : l’art visuel. Celle qui étudie en art et en animation à l’université a dessiné la plupart de ses pochettes et a réalisé ses vidéoclips (certains étant des animations du début à la fin).

Lorsque nous l’interviewons par visioconférence, le mur de sa chambre, derrière elle, est couvert de dessins. Nous lui en parlons et elle prend le temps, un grand sourire aux lèvres, de nous montrer un mur que nous ne voyions pas, tapissé de ses créations. Pour elle, la poursuite de ce nouveau rêve de faire de la musique peut cohabiter avec son envie de dessiner. L’un peut même nourrir l’autre.

Pour l’instant, toutefois, Daphné ressent le besoin de consacrer toute son énergie à la musique pour se donner complètement la chance de développer ce projet, confie-t-elle.

« Je vais prendre du temps off de l’école. Je vois beaucoup de signes que c’est ce que je pourrais faire dans la vie et j’ai le goût d’essayer. Je vais faire de mon mieux, sans me faire trop d’attentes, juste en ayant du fun. Je voudrais en faire ma carrière. »

Sur la scène Desjardins de l’International de montgolfières le 11 août, 17 h 15