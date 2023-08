L’auteure-compositrice-interprète Elisapie a dévoilé mercredi une reprise en inuktitut de Wild Horses, un classique des Rolling Stones.

Adaptée dans sa langue maternelle, la ballade est le quatrième extrait tiré de son album de reprises, Inuktitut.

Après Heart of Glass de Blondie et Time After Time de Cindy Lauper, l’artiste avait dévoilé en juin une reprise The Unforgiven de Metallica, qui avait attiré l’attention du magazine américain Rolling Stone.

Cette fois, Elisapie s’approprie l’emblématique chanson du groupe britannique sur des arrangements minimalistes et émouvants signés par son fidèle collaborateur Joe Grass.

Le morceau est également accompagné d’un vidéoclip filmé à Inukjuak et à Salluit au Nunavik.

Quatrième projet solo de l’artiste inuite, Inuktitut est un album de reprises de classiques du rock et de la pop traduits et interprétés dans sa langue maternelle. Il paraîtra le 15 septembre prochain.