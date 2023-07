Pour célébrer ses 40 ans, Voivod est retourné en studio pour enregistrer neuf chansons composées entre 1983 et 2003. Bien plus qu’une nouvelle couche de vernis, Morgöth Tales est une nouvelle preuve de la portée du génie créatif des légendes vivantes du métal québécois.

Il faut le dire d’emblée, Morgöth Tales s’écoute d’une traite, si bien que l’on n’a pas l’impression d’avoir affaire à une compilation chronologique de chansons tirées de la discographie variée qui a marqué les 20 premières années du groupe de Jonquière. La facture sonore y est pour quelque chose, certes, mais le choix des pièces, triées sur le volet, a aussi été réalisé en conséquence.

On réussit ainsi à intégrer des morceaux de bravoure thrash metal comme Thrashing Rage et Killing Technology, mais également des pièces plus progressives comme Macrosolutions to Megaproblems et Nuage fractal, ou encore un brûlot rock taillé d’un bloc comme Fix My Heart. On a même fait appel aux anciens collaborateurs Jason Newsted et Eric Forrest, qui ont rejoint en studio leurs anciens comparses pour réenregistrer respectivement les pièces Rebel Robot et Rise – E-Force chante pour l’occasion en duo avec Denis « Snake » Bélanger.

L’exercice a aussi permis au groupe de dépoussiérer la toute première chanson qu’il a enregistrée, Condemned to the Gallows, qui avait été réalisée en 1983 pour Metal Massacre V, une compilation d’artistes qui étaient à l’époque dans l’écurie Metal Blade.

Incapable de retrouver les paroles de la chanson enregistrée de façon parfaitement inintelligible il y a 40 ans, Snake a dû demander à sa mère de retrouver la copie originale écrite dans un cahier, conservée avec soin dans un classeur !

Quant à la nouveauté Morgöth Tales, une leçon de math-rock agressive à souhait, elle témoigne une nouvelle fois du dynamisme renouvelé du quatuor qui, faut-il le rappeler, a remporté le Juno du meilleur album métal de l’année au Canada en mars dernier grâce à l’exceptionnel Synchro Anarchy. En prime, on a aussi droit à une surprise en clôture d’album, Voivod y allant d’un coup de chapeau senti à Johnny Lydon en livrant une interprétation inspirée de Home, de Public Image Limited, le groupe de l’ancien Sex Pistol.

Enfin, Morgöth Tales est probablement aussi une façon pour le guitariste Daniel « Chewy » Mongrain de faire siennes des pièces interprétées et composées originalement par le regretté Denis « Piggy » D’Amour. Pas que le premier souffre de la comparaison face au second – on parle ici de deux virtuoses de la six-cordes –, mais l’exercice permet à Chewy de s’élever en tout respect au niveau de la légende de Piggy.

