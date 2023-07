Dans une autre vie, l’acteur américain Keanu Reeves était bassiste dans un groupe de rock alternatif nommé Dogstar. Et cette autre vie… reprend vie.

Sur ses réseaux sociaux, le groupe originaire de Los Angeles a annoncé qu’il sortira le 6 octobre un nouvel album intitulé Somewhere Between the Palm Trees and Power Lines. Il s’agit du troisième album pour le groupe – et du premier en 20 ans.

Sur internet, on peut visionner, depuis mercredi, le vidéoclip d’un premier single, Everything Turns Around. L’album est produit par leur propre maison de disques, Dillon Street Records.

« Une quantité très limitée de vinyles signés est disponible dans la boutique officielle – faites vite ! » écrit la formation, également composée du chanteur Bret Domrose et du batteur Rob Mailhouse.

Depuis l’annonce de leur réunification, l’an dernier, Dogstar est remonté sur scène en mai, au festival BottlRock, en Californie, et ce mardi au Roxy, à Los Angeles. Le mois prochain, il entreprendra une tournée de 25 spectacles en Amérique du Nord et au Japon. Il sera au Lee’s Palace de Toronto le 9 décembre.