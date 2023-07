(New York) Un enregistrement inédit de l’artiste légendaire Nina Simone au Newport Jazz Festival en juillet 1966 sera transposé sur un album.

Mark Kennedy Associated Press

Verve Records et UMe publient vendredi l’album You’ve Got to Learn, un ensemble de six chansons qui comprend une version différente de la célèbre chanson de protestation de Simone, Mississippi Goddam.

On retrouvera également les chansons You’ve Got to Learn, I Loves You, Porgy, Blues For Mama, Be My Husband et Music for Lovers. Simone, qui joue également du piano, est accompagnée par la guitare, la basse et la batterie.

Il y a des problèmes de son tout au long, mais le pouvoir et la maîtrise de Simone sont clairement puissants. Pendant le rappel où elle chante Music for Lovers, on l’entend même crier : « Fermez-la ! » (« Shut Up ! ») à un chahuteur.

PHOTO VERVE RECORDS/UME VIA ASSOCIATED PRESS You’ve Got to Learn

Mississippi Goddam, a été écrite par Simone en réponse à l’attentat à la bombe contre une église de l’Alabama en 1963, qui a tué quatre petites filles, et à l’assassinat de Medgar Evers dans le Mississippi la même année.

La version que Simone a chantée ce jour-là diffère des versions précédentes, paraissant moins autoritaire, et elle comprend la phrase : « Watts m’a fait perdre mon repos » (« Watts has made me lose my rest »), une référence aux émeutes de Los Angeles le 11 août 1965.

Cette année marque le 90e anniversaire de Nina Simone. Cette icône des droits civiques a enregistré près de 40 albums entre 1958 et 1973, avec des chansons célèbres comme I Put a Spell on You, Don’t Let Me Be Misunderstood et Feeling Good.