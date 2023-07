New York célèbre 50 ans de hip-hop

(New York) Les textes du rappeur Jay-Z s’affichent sur les façades art déco de la grande bibliothèque de Brooklyn ; le Yankee Stadium s’apprête à accueillir un concert évènement avec les pionniers du genre : berceau du hip-hop, New York célèbre les 50 ans d’un courant né dans ses ghettos et devenu dominant.