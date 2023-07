(Los Angeles) Une perquisition a été menée par les enquêteurs de Las Vegas qui tentent d’élucider le meurtre de la légende du rap Tupac Shakur survenu il y a près de trente ans, a déclaré mardi un porte-parole.

Agence France-Presse

La police de cette métropole du Nevada « est en mesure de confirmer qu’un mandat de perquisition a été exécuté » lundi dans la ville voisine de Henderson, a indiqué un porte-parole dans un communiqué transmis à l’AFP.

L’opération a été conduite « dans le cadre de l’enquête en cours sur le meurtre de Tupac Shakur », a-t-il ajouté sans plus de précisions.

Légende du hip-hop, Tupac était devenu un artiste incontournable de la côte ouest américaine après une carrière aussi brève que fulgurante, avant d’être abattu en septembre 1996 à Las Vegas, dans des circonstances qui demeurent floues. Il avait 25 ans.

Le rappeur, à l’origine des tubes California, Changes, Dear Mama et All Eyez On Me, a vendu 75 millions d’albums.

Tupac était devenu une figure clé de la fameuse rivalité entre les scènes rap de la côte ouest et la côte est des États-Unis.

Bien que natif de New York, il incarnait le hip-hop « West Coast » après avoir déménagé adolescent en Californie avec sa famille.

Son meurtre avait été suivi, six mois plus tard, par celui de son rival de la côte est, Christopher « The Notorious BIG » Wallace.

Beaucoup lient leurs morts à la rivalité entre leur maison de disques Death Row (basé à Los Angeles) et Bad Boy Entertainment (New York), mais des historiens de la musique affirment que cette opposition avait été amplifiée pour des raisons commerciales.