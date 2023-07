Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Le Couleur, Autobahn

Typique chanson estivale que celle offerte par le trio montréalais Le Couleur. Et avec ce titre… osons dire qu’il est facile de s’imaginer fonçant sur une route déserte, les fenêtres baissées et la musique à fond. Une musique très pop synthétisée, par ailleurs, mais où l’on perçoit également l’amour pour la guitare et les percussions. Heureux mélange donc de dance, de disco et d’alternatif. Et ce texte dicté par la voix de Laurence G-Do racontant les derniers moments d’une certaine Barbara au volant de sa voiture, avant un accident fatal à vive allure. Oui, c’est tout ça à la fois, Autobahn.

Loud et Ya Cetidon, Rien à faire

PHOTO DIDIER CHARRETTE, FOURNIE PAR JOY RIDE Ya Cetidon et Loud

Lors de son spectacle aux Francos, Loud a fait monter plusieurs invités sur scène. Ya Cetidon était l’un d’entre eux. Peu des milliers de festivaliers le connaissaient, mais ils ont été immédiatement charmés par ce Québécois d’origine congolaise résidant maintenant à Laval, qui a interprété la très rythmée Toi-même tu sais avec le rappeur montréalais. Le « coup de cœur artistique et humain entre les deux artistes » a donné naissance à une autre chanson : Rien à faire, qui est encore plus accrocheuse. Les deux morceaux sont réunis dans un clip et un mini-EP, Double Feature, produit par A. C., Ajust, Realmind, Ruffsound, Tim Buron et Traxx Like A Ninja.

Yseult, Perdue

PHOTO FOURNIE PAR BONSOUND La chanteuse Yseult

L’auteure-compositrice-interprète française Yseult amorce un nouveau chapitre avec la parution de la pièce Perdue, une chanson déchirante qui annonce de belles choses à venir. La Révélation de l’année des Victoires de la musique 2021 s’était faite très discrète après avoir annulé sa tournée pour mieux prendre soin d’elle-même. Mais son retour se dessine depuis quelque temps et Yseult frappe fort avec ce morceau de rupture piano-voix, enrobé de magnifiques arrangements de cordes, où elle chante ses au revoir à quelqu’un qu’elle a aimé. Si on ne sait pas encore ce que la chanteuse française nous réserve pour la suite, on se réjouit de son retour avec cette pièce qui réaffirme tout son talent.