Festival Global Citizen

Red Hot Chili Peppers, Lauryn Hill et Megan Thee Stallion en vedette

(New York) Red Hot Chili Peppers, Lauryn Hill et Megan Thee Stallion sont les têtes d’affiche du Festival Global Citizen, cette année, alors que l’organisation à but non lucratif anti-pauvreté cherche à attirer l’attention sur l’augmentation des inégalités pour les filles et les jeunes femmes du monde entier.