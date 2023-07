Jade Above, Bon Enfant et Ransom & Nicholas Craven

Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Joue le jeu, de Jade Above

Le chanteur algéro-canadien Jade Above, qui se qualifie d’« éternel malheureux », a fait récemment paraître son nouveau simple, Joue le jeu. Il y aborde son dur cheminement vers ses rêves, semé d’embûches, mais qui l’a aussi rendu plus fort et confiant. La chanson débute par une introduction de Rita Baga, qui met la table pour une pièce dansante, entièrement écrite et réalisée par l’auteur-compositeur-interprète. Avec cette nouvelle parution, Jade Above met en place une nouvelle ère pour son attrayante musique pop et R&B.

Marissa Groguhé, La Presse

Aire de plastique, de Bon Enfant

PHOTO CAMILLE GLADU DROUIN, FOURNIE PAR LE GROUPE Bon Enfant

Le groupe Bon Enfant vient de lancer son dernier simple Aire de plastique, juste à temps pour sa grande tournée européenne à venir. Gagnante du Félix du groupe rock de l’année l’an dernier, la formation présente une pièce aux accents pop parfaitement estivale et festive. Sur des airs de piano aux « consonances fatboyslimesques », Aire de plastique est une ode à la vie qui parle du cadeau que l’on se fait lorsque l’on se permet d’atteindre un état d’esprit plus libre. Tapages de mains et de pieds donnent la cadence, tandis que la meneuse Daphnée Brissette chante « Dans mon aire de plastique / Une force libre et magnétique / C’est un état d’esprit / Étrange et magnifique ». Une pièce entraînante, à écouter en boucle.

Marissa Groguhé, La Presse

War Dogs, de Ransom et Nicholas Craven

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @NICHOLASCRAVEN819 Nicholas Craven et Ransom

Tirée du quatrième volet de la série Directors Cut du rappeur américain Ransom et du producteur québécois Nicholas Craven, War Dogs est une pièce qui démontre une fois de plus l’excellente chimie du duo. On pourrait qualifier Ransom de MC pédagogue tellement sa technique commande l’attention. Sa diction impeccable et ses phrases brillamment construites sont magnifiées par un beat sans percussion de Craven. Le puissant échantillon de voix est amplement suffisant pour rythmer la chanson qui bénéficie d’un couplet de la rappeuse Che Noir. Habituée des collaborations avec Ransom, elle livre une des meilleures lignes du morceau : « Rappers think it’s they time, I’m like a reschedule to ’em ».

Pascal LeBlanc, La Presse