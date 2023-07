L’Orchestre symphonique de Longueuil change de nom pour devenir l’Orchestre philharmonique du Québec, un changement qui vise à refléter l’expansion prise ces dernières années sous la baguette de son chef soliste et directeur artistique, Alexandre Da Costa.

L’Orchestre souhaite ainsi élargir son répertoire symphonique pour y inclure des projets uniques, contemporains et créatifs, en plus de se déployer sur la scène internationale.

« Depuis l’arrivée d’Alexandre Da Costa, nos productions sont en demande un peu partout et cette vision artistique se traduit ici au Québec, mais aussi à l’international, a souligné Jean-Marc Léveillé, directeur général de l’Orchestre philharmonique du Québec. Opter pour un nom plus rassembleur – qui dépasse les frontières d’un territoire régional – nous permet d’établir des ponts et de faire rayonner le talent d’ici, de l’éclater encore plus loin et encore plus fort. »

L’Orchestre philharmonique du Québec – le 4e orchestre symphonique en importance au Québec – a joué à de nombreux endroits au Québec et à l’étranger au cours des dernières années, notamment en Amérique du Sud en 2022.