Alison Krauss et Robert Plant

Duo de feu

Ne serait-ce qu’en raison du statut de Robert Plant, le concert du tandem qu’il forme avec la chanteuse bluegrass Alison Krauss constituait l’une des affiches les plus relevées du Festival international de jazz de Montréal. Les attentes étaient élevées, et le duo a été plus qu’à la hauteur, il a été franchement épatant.