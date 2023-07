Quelques suggestions de spectacles à découvrir dans le cadre du Festival de jazz de Montréal.

Évènement : Robert Plant et Alison Krauss

Ici, des majuscules s’imposeraient à chacune des lettres du mot « évènement ». On se pince encore, pour tout dire, d’avoir enfin l’occasion d’entendre Alison Krauss et Robert Plant chanter ensemble en chair et en os. Les attentes sont grandes tant leurs deux disques, Raising Sand et Raise the Roof, témoignent d’une entente musicale parfaite. Les attentes sont grandes, donc, mais on ne croise même pas les doigts : ça ne peut qu’être de haute tenue.

Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à 19 h 30

La découverte : FELP

PHOTO LOUIS ROBITAILLE, FOURNIE PAR BONSOUND Klô Pelgag et Félix Petit

En 2019, Félix Petit a remporté avec Vincent Roberge le Félix des arrangements de l’année pour La nuit est une panthère des Louanges, un des disques pop les plus marquants de la dernière décennie. HELP, le premier album de son projet solo FELP, n’a pourtant rien de pop, et tout de l’œuvre d’une insatiable tête chercheuse, qui puise à la fois dans l’IDM, l’acid jazz et le hip-hop, avec en sus un saxo ne dédaignant pas quelques élans free. Ses amis Klô Pelgag, Laurence-Anne, Hubert Lenoir et Greg Beaudin ont déjà confirmé leur présence à la fête.

Club Montréal TD, à 23 h

Vraiment jazz : JD McPherson

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE L’ARTISTE JD McPherson

Alléluia ! Il est de retour. Pas vraiment jazz, direz-vous avec raison. Le chanteur et guitariste supersonique de 46 ans de l’Oklahoma est un propagateur de rockabilly, de vieux rock’n’roll et de toutes ces musiques issues des routes secondaires d’Amérique, des Red States du Midwest. Piochant sans retenue dans ses lointaines racines, sa musique n’a pourtant rien d’un exercice de style anachronique, tout est dans l’exécution incendiaire des chansons rendues avec une dégaine d’enfer. Juste à écouter North Side Gal ou Let The Good Times Roll et vous voilà en train de danser. Vintage à l’os. Au feu !

19 h 30, salle Wilfrid-Pelletier, PdA