Le chanteur disco Martin Stevens, qui a connu un grand succès dans les années 70 grâce à la chanson Love Is in the Air, est mort mercredi. Il avait 69 ans.

Dans un émouvant message publié sur Facebook, sa belle-fille Sophie Dupuis Boudreau indique qu’il s’est éteint en matinée, emporté par la maladie.

Parue en 1978, la chanson Love Is in the Air lui avait permis de décrocher deux nominations au Gala des prix Juno l’année suivante. Il avait aussi obtenu le même nombre de mentions à l’ADISQ.

Outre cet air populaire, ses pièces J’aime la musique et Midnight Music se sont également hissées au sommet des palmarès.

Dans les dernières années, Martin Stevens (Roger Prud’homme de son vrai nom) a fait quelques apparitions publiques, notamment lors du Party disco de P-A Méthot, qui s’est déroulé au Centre Bell en 2019 et qui a été diffusé sur les ondes de TVA par la suite.

En 2007, le chanteur avait publié sa biographie, Sexe, drogue et disco, dans laquelle il revenait sur sa montée fulgurante vers la gloire et sur ses répercussions.