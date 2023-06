La Saint-Jean de FouKi et du P’tit Belliveau

La Presse vous souhaite une fête nationale aussi égayante que celle de FouKi et du P’tit Belliveau, qui présentent en primeur le vidéoclip qu’ils ont tiré de leur hymne St-Han Quinzou.

FouKi et P’tit Belliveau n’ont manifestement pas eu de mal à se laisser parler d’amour ni de plaisir, s’il faut se fier aux images de douce débauche tissant le clip inspiré de la chanson parue en février dernier sur Zayon. « J’danse le reggaeton sur du rigodon », scande celui que Ginette Reno préfère appeler Funky et qui promet de payer « la tournée pour tout l’monde, les mononcles, les tantes, les cousins, les cousines, les amis, pis les grands-parents ». On en prend bonne note.

Sous ses airs de légèreté, le duo entre le Québécois et le Néo-Écossais contient deux salutaires rappels. Le premier : la Saint-Jean-Baptiste n’est pas célébrée qu’au Québec, mais partout dans les communautés francophones du Canada.

Le second : les Québécois ont eux aussi le droit de lever leur verre à la fête nationale de l’Acadie du 15 août. Parce que comme le dit l’artiste de la Baie Sainte-Marie : « Si la bière est frette pis la twang sonne bien, pourquoi point fêter avec ses cousins ? »