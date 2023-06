Pour la deuxième fois, les rimes de Chung se posent sur les beats de Cotola. Cette collaboration du duo montréalais est encore meilleure que la première.

Depuis 2021, Chung livre annuellement un album de qualité. Cette année ne fait pas exception avec la sortie de Chung Shui II, suite de sa première association avec le producteur Cotola.

La variété d’ambiances qu’il offre à la rappeuse est encore plus impressionnante cette fois. De Set The Tone, parfaite pour accompagner une promenade dans une ruelle sombre, à la radieuse Mourning Sun en passant par le saxophone de fin de soirée de You Know I Gotta, il y en a pour toutes les occasions. Malgré cet éclectisme, l’ensemble exhume de belle façon le hip-hop des années 1990 – dès l’intro tirée d’un film de kung-fu à la Wu-Tang.

L’œuvre reste cependant contemporaine, principalement grâce à l’approche de la rappeuse. Son flow est à la fois précis et décontracté, une combinaison fort agréable. Un élargissement de la palette ne serait toutefois pas de refus. La vibe jamaïcaine de Drum Sound, sur laquelle Chung emploie du patois, est un exemple réussi d’expérimentation de style.

La chanson suivante, Never Cared At All, est notre favorite. Le violon sinistre de Cotola est parfait pour le rap arrogant de Chung. « If you’re a big stepper why you strings get pulled like a rock song/Really though why you assed out more than a thong on a video ».

Les MC américains Passport Rav et Pro Dillinger ainsi que les Québécois Mike Shabb et Kyilah sont les uniques autres participants aux 13 pièces. Leur contribution amène une énergie différente, ce qui est le bienvenu. Chung est bien capable de mener un album à elle seule, mais les quelques invités et les rythmes plus diversifiés de Chung Shui II démontrent que poursuivre l’exploration artistique est la voie à suivre.

Rap Chung Shui II Chung Soltec Records 7/10