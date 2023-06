Quoi voir aux Francos aujourd’hui ?

L’évènement : Robert Charlebois

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore assisté au formidable spectacle Robert en CharleboisScope, récompensé par trois Félix lors du gala de l’ADISQ en 2020, c’est une occasion à ne pas rater. Mais gageons que les gens qui l’ont déjà vu seront également nombreux à assister à ce spectacle de clôture gratuit de grande envergure, pour réentendre ce répertoire qui semble ne pas vieillir – tout comme le grand Garou d’ailleurs, qui aura 79 ans le 24 juin, mais qui habite toujours la scène avec panache.

Josée Lapointe, La Presse

Scène Bell, 21 h

Extrait de Tout écartillé

À ne pas manquer : Hauterive

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Catherine Durand et Mara Tremblay

Mara Tremblay et Catherine Durand. Ensemble. Comment ça pourrait ne pas être beau, bon et touchant ? Le duo que forment ces deux autrices-compositrices-interprètes, Hauterive, se produira à l’heure de l’apéro. Ce sera doux, sans flafla, trempé dans la poussière de l’Amérique et plein d’harmonies vocales délicieuses.

Alexandre Vigneault, La Presse

Scène Loto-Québec, 18 h

Extrait de Saisons

On a hâte de voir… Rap Queb Monuments

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE SP (Sans Pression), aux Francos, en 2019

Le hip-hop fête cette année ses 50 ans. Au Québec, des artistes d’ici sont des participants actifs de la culture depuis une quarantaine d’années. Parmi ceux-ci, Sans Pression, Yvon Krevé, Taktika, Connaisseur Ticaso, Onze, Cobna, Canox et DJ Crowd. Pour clôturer les Francos, ceux-ci seront réunis au Club Soda, ce samedi, à l’occasion du spectacle Back in the Dayz. Beats lourds et rimes crues garantis.

Club Soda, 20 h

Pascal Leblanc, La Presse

Extrait de L’étage souterrain, de Sans Pression