Calcutta 1789 – À la croisée de l’Europe et de l’Inde est un ajout autant singulier que fascinant au catalogue d’Atma. Il doit beaucoup à Christopher Palameta, un spécialiste du hautbois ancien né à Montréal qui fait fureur sur la scène baroque européenne.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Fondé en 2006 par Christopher Palameta, l’ensemble Notturna, qu’on entend peu au Québec, se consacre à la mise en valeur du répertoire de musique ancienne incluant des vents. Il comprend des musiciens d’Europe et d’ici, notamment le violoniste Olivier Brault et la violoncelliste Susie Napper. Leur dernier enregistrement, paru en 2020, reprenait des arrangements d’époque de l’opéra L’amant jaloux de Grétry.

Que vient faire Calcutta en musique classique ? Il se trouve que ce comptoir britannique fondé en 1609 est devenu avec le temps un lieu de riches échanges culturels entre l’élite coloniale et la population bengalie. Pourquoi 1789 ? C’est l’année où est publié l’Oriental Miscellany, un recueil d’une trentaine de mélodies hindoustanies transcrites pour clavecin par l’Irlandais William Hamilton Bird, symbole par excellence du métissage musical induit par la rencontre de deux cultures aux antipodes.

Mais il est aussi connu qu’au même moment les élites indigènes raffolaient de musique anglaise, notamment de « vieux » maîtres comme Purcell et Haendel, et de plus contemporaine comme celle de Johann Christian Bach (fils de vous savez qui) et de Carl Friedrich Abel, deux Allemands adoptés par Londres dans les années 1760.

Palameta mélange avec maestria ces différents éléments dans une suite de pièces brèves allant du sublime (certains airs transcrits de Purcell ou Haendel) au simplement agréable (les trois extraits de quintettes de J. C. Bach sont habiles, mais loin d’être transcendants).

Le hautbois de Palameta, mais aussi le traverso de Mika Putterman et même à l’occasion le sitar de Uwe Neumann brillent de mille feux. Un vrai plaisir d’écoute !

