L’autrice-compositrice-interprète Ariane Roy a remporté le prix Félix-Leclerc 2023, remis dans le cadre des Francos.

Elle s’est illustrée aux yeux du jury en raison de « son originalité, la qualité et la pertinence de sa démarche créative et par l’avenir prometteur de sa carrière à l’échelle nationale et internationale », précise le communiqué émis par les Francos.

L’artiste a reçu son prix devant son public mercredi, au moment de son concert extérieur. Ariane Roy s’est distinguée devant entre autres Lou-Adriane Cassidy, Marilyne Léonard, Thaïs et Choses Sauvages.

Le prix Félix-Leclerc, remis depuis 1996, vient avec une bourse de 2500 $ de la SOCAN, une autre de 1000 $ du Groupe Éditorial Musinfo et une invitation à participer aux Francofolies de La Rochelle en 2024.