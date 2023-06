Alexandra Stréliski et Philippe Brach en lice

L’album Néo-Romance d’Alexandra Stréliski et l’album Les gens qu’on aime de Philippe Brach sont en lice pour le Prix de musique Polaris 2023, présenté par CBC Music.

La longue liste de 40 albums, présentée par le Conseil des arts du Canada, a été dévoilée mardi. La courte liste, qui sera réduite à 10 albums, sera dévoilée le 13 juillet prochain.

Parmi les autres artistes québécois qui figurent sur la longue liste, on retrouve notamment Gayance, DJ montréalaise, et Bibi Club, duo formé par le couple Adèle Trottier-Rivard et Nicolas Basque.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Philippe Brach

Le Prix de musique Polaris décerne annuellement 50 000 $ à un artiste canadien pour la grande qualité de son album, sans égard au genre ou aux ventes.

L’année dernière, le grand jury a sélectionné l’album José Louis and the Paradox of Love de Pierre Kwenders, artiste montréalais d’origine congolaise.

Cette année, la longue liste a été sélectionnée parmi 221 albums, par un jury composé de 205 membres.

L’album lauréat du Prix 2023 sera annoncé le 19 septembre prochain.