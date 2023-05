Voivoid annonce la sortie d’un 15e album, Morgöth Tales.

En attendant le 21 juillet, les fidèles du groupe qui dure depuis 40 ans ont un premier extrait à se mettre sous la dent, Nuage Fractal (2023 Version).

Morgöth Tales réunira des réenregistrements récents de neuf chansons de Voivod de 1984 à 2003 sans compter une pièce-titre inédite. Michel « Away » Langevin dit avoir pris un grand plaisir à revisiter un catalogue plus « obscur » de son groupe avec Condemned To The Gallows, Killing Technology et Rebel Robot (des titres qui ont une résonnance très actuelle).

Après des spectacles aux États-Unis et en Europe, Voivoid montera sur scène quatre fois au Québec cet été, dont le 13 juillet à Trois-Rivières, et le 15 septembre à Québec.

Rappelons que Daniel « Chewy » Mongrainm Denis « Snake » Bélanger, Michel « Away » Langevin et Dominic « Rocky » Laroche ont remporté le prix Juno du meilleur album métal en mars dernier.