Les fans des Foo Fighters qui assisteront à leur concert en juillet au Festival d’été de Québec auront la chance d’entendre du tout nouveau matériel. Le groupe vient d’annoncer la parution d’un album le 2 juin prochain.

Regroupant 10 pièces, l’album But Here We Are est décrit comme « le son de frères trouvant refuge dans la musique qui les a rassemblés il y a 28 ans », indique le groupe dans un communiqué. On peut aussi y lire que pour Dave Grolh et ses comparses, ce 11e album a été un « processus thérapeutique ».

But Here We Are est le premier opus des Foo Fighters depuis la mort du batteur du groupe Taylor Hawkins, en mars 2022. Il avait 50 ans.

Un premier extrait, Rescued, est déjà offert sur les différentes plateformes d’écoute.

Les Foo Fighters seront de passage sur les plaines d’Abraham le samedi 8 juillet.