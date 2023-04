À moins d’un mois du concours Eurovision, où elle doit représenter la France, la chanteuse québécoise La Zarra traverse des jours difficiles.

En effet, la chanteuse de 25 ans, née à Montréal, a annulé à la toute dernière minute sa participation à un concert présenté samedi dernier à Amsterdam. Selon TF1 Info, Fatima Zahra Hafdi, de son vrai nom, aurait fait état d’un « problème personnel » l’empêchant de rejoindre sur scène les 26 autres candidats du prestigieux concours. Elle a aussi dû déclarer forfait pour un concert prévu le lendemain à Londres.

Dans une entrevue publiée samedi par le journal Le Parisien, la chanteuse a déclaré avoir perdu la voix pendant quelques mois et ne pas se sentir bien depuis les trois dernières semaines. « Je ne vais pas mentir, j’ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois, je me dis que je vais gagner et d’autres fois que c’est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible. »

Dimanche, la candidate a publié un message sur Twitter pour ses admirateurs.