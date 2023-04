Amis et collaborateurs depuis quelques années, les Québécois Nicholas Craven et Mike Shabb unissent leurs forces – et leurs quelques centaines de milliers d’auditeurs mensuels – pour un premier maxi, Shadow Moses, offert depuis vendredi. Rencontre avec le duo dans un studio secret.

« Ce qui s’en vient, c’est un worldwide takeover », annonce Nicholas Craven avec un sérieux et une assurance qui ne font pas de doute.

Extrait de Respectfully, de Mike Shabb (prod. Nicholas Craven)

L’objectif (la conquête du monde) est ambitieux, mais ce qu’il a accompli en un peu moins de 10 ans démontre qu’il est sur la bonne voie. En plus d’avoir produit des albums complets de rappeurs underground américains respectés tels Ransom, Boldy James et Tha God Fahim, il en a fait autant pour Akhenaton, du mythique groupe IAM, et a lancé une trilogie solo, Craven N, sur laquelle on peut entre autres entendre Roc Marciano, Westside Gunn et Styles P.

Il a également conçu le beat de la pièce Mozambique Drill, de Mach-Hommy, qui compte près de 3 millions d’écoutes sur Spotify. C’est d’ailleurs avec le rappeur d’origine haïtienne que Craven a récemment rencontré Jay-Z, à Los Angeles. Involontairement, ce dernier a contribué en partie à la notoriété du Québécois chez lui. « À la fin 2020, Jay-Z m’a mis sur sa liste des meilleures chansons de l’année pour Squeaky Hinge, de Mach-Hommy, raconte le producteur originaire de Gatineau. J’étais un peu connu aux États-Unis, mais personne ne me connaissait à Montréal. Être sur cette liste a changé ça. Donc, en 2021, j’ai décidé que ce serait l’année que j’allais me concentrer sur Montréal. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @NICHOLASCRAVEN819 Nicholas Craven (au centre) avec Jay-Z (à droite)

Bien qu’il affirme avoir discuté avec tous les membres de la communauté hip-hop locale pendant cette année, la plupart des rencontres n’ont pas porté leurs fruits. L’une d’elles lui a cependant permis de faire la connaissance de Mike Shabb, qui rappe en anglais.

Dès que j’ai entendu ce qu’il faisait, je l’ai encouragé à continuer dans cette direction. Après, il a commencé à faire la meilleure musique dans le hip-hop au Canada. Pour moi, c’est un honneur de simplement travailler avec lui. Nicholas Craven, à propos de Mike Shabb

Mike Shabb n’a que 25 ans, mais il vit de sa musique depuis qu’il en a 18. Il était associé à l’étiquette Make It Rain Records, sous Bonsound, puis a ensuite connu passablement de succès avec Jeune Loup, avant l’assassinat de ce dernier en août 2021. Quelque temps avant cet incident troublant, le jeune artiste originaire de Magog avait déjà entamé un processus de réflexion par rapport à sa carrière. « J’étais tanné de faire ce que je faisais et je cherchais depuis des mois à me réinventer avec un son propre à moi, confie Shabb. Un soir, j’étais sur YouTube et j’ai vu Dr Bird’s, de Griselda. J’étais saisi ! J’ai écouté tout leur catalogue et ça m’a rappelé ce que je faisais quand j’ai commencé à faire du rap. »

Quelques mois plus tard, après avoir réalisé que certains des beats de Tha God Fahim, un autre artiste qu’il avait récemment découvert, étaient l’œuvre d’un Montréalais du nom de Nicholas Craven, Mike Shabb, qui fabrique aussi d’excellents beats de style drumless, l’a contacté sur Instagram. Depuis, la paire est quasi inséparable.

Dans l’industrie, si tu parles de Craven, tu vas sûrement parler de Shabb pas longtemps après, puis si tu parles de Shabb, tu vas parler de Craven 100 % du temps. On s’est présentés as a team. Tout ce qu’il fait m’affecte positivement. Mike Shabb

Cette première offrande commune a été entièrement produite par Craven. « On a probablement écouté au moins 1000 beats pour finalement faire 6 chansons, précise Craven. Comme pour les autres artistes avec qui je travaille souvent, je commence à voir les nuances et les aspects de mon œuvre que lui aime le plus. Par exemple, le beat de Save the Joker, je l’ai juste fait pour lui. J’ai trouvé le sample puis je me suis dit : “Ça, c’est pour Shabb.” Quand il l’a entendu, il l’a pris sans hésitation. »

« J’ai fait la chanson tout de suite après, confirme le MC. C’est rare que j’entende un beat et que je me dise que je dois enregistrer live. »

Extrait de Save the Joker, de Mike Shabb (prod. Nicholas Craven)

« Power house de connaissances »

En plus d’avoir déniché un producteur qui pense comme lui, Shabb a trouvé quelqu’un pour lui transmettre ses connaissances en hip-hop. « À deux, nous sommes une power house de connaissances musicales, déclare Shabb. Ma carrière avance depuis que j’écoute ce qu’il me dit. J’ai essayé de faire de la musique pour plaire au monde. Lui, il m’a fait réaliser que la musique, tu la fais pour toi, puis si tu la fais pour toi, il y a du monde qui va graviter towards it. »

« C’est un dude super talentueux avec qui j’adore faire de la musique, souligne Craven, 30 ans, à propos de son ami et collaborateur. Il est capable d’amener quelques éléments du rap contemporain et de les mélanger avec du boom bap. Il n’y a personne qui fait ça parce qu’il n’y a personne de cette scène-là qui a 25 ans. Personne ne fait ça aux États-Unis, personne au Canada. Je suis en train d’assister au développement d’un vrai nouvel artiste indépendant. Chaque chose qu’il fait, il la fait à sa manière et de façon unique. C’est juste fucking trop inspirant ! »