Le chanteur de la formation canadienne The Tragically Hip, Gordon Downie, un an avant son décès, survenu en octobre 2017 des suites d’un cancer au cerveau.

L’album de compilation Yer Favourites, du groupe canadien The Tragically Hip, a dépassé le demi milliard d’écoutes en continu. Sorti en 2005, l’album double aura droit à un lancement sur vinyle le 2 juin prochain.

The Tragically Hip est le premier groupe canadien à obtenir une quadruple certification diamant. Yer Favourites est le deuxième album de compilation le plus vendu après The Beatles 1, ce qui n’est pas un mince exploit.

La sortie des quatre disques vinyles (deux doubles albums) comptera 37 chansons, dont une version complète de la pièce Fully Completely. Une édition « deluxe » de l’album Phantom Power (1998) suivra.

Le groupe qui a perdu son leader et chanteur Gordon Downie en 2017, des suites d’un cancer au cerveau, soulignera son 40e anniversaire en 2024. Pour marquer le coup, The Tragically Hip sortira une version spéciale de son album Up to Here (1989). Un documentaire en quatre parties sortira également sur Amazon.