Roger Waters a reçu le soutien de plusieurs grands noms de la musique après l’interdiction de son concert This Is Not a Drill à Francfort.

Plusieurs grands noms de la musique se sont ralliés derrière Roger Waters pour demander que ce dernier puisse présenter son spectacle au Festhalle de Francfort.

Le 24 février dernier, le conseil de ville de Francfort et les dirigeants de la région de Hess ont forcé l’annulation du concert prévu le 28 mai dans le cadre de la tournée This Is Not A Drill. Cette décision est survenue à la suite de propos tenus par le cofondateur de Pink Floyd et jugés antisémites. Roger Waters a critiqué notamment les agissements d’Israël envers la population palestinienne.

Plusieurs musiciens ont décidé de lancer une pétition en ligne pour soutenir Roger Waters, dans l’espoir que la décision soit infirmée. Éric Clapton, Nick Mason, Peter Gabriel, Tom Morello (Rage Against the Machine) et Brian Eno font partie notamment des signataires. L’actrice Susan Sarandon, l’écrivain Noam Chomsky et le réalisateur Ken Loach ont aussi offert leur soutien à Roger Waters.

« (Nous) ne devons pas céder à la pression d’individus ou de groupes qui préféreraient voir la musique de Waters être bâillonnée plutôt que de faire face aux sujets que sa musique met en lumière », peut-on lire sur le site Change.org qui héberge la pétition. « Nous appelons ceux qui ont annulé les concerts de Waters à changer leur décision. »

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 17 000 personnes ont signé la pétition pour soutenir Waters, mise en ligne il y a deux semaines. Pour l’instant, le spectacle de Francfort reste annulé. La ville de Munich pourrait aussi interdire la présentation de la tournée This Is Not a Drill sur son territoire.

Notons qu’une pétition pour le maintien de l’annulation du concert a aussi été lancée sur Change.org. Elle avait récolté 464 signatures lors de notre visite.