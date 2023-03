Le Festival Pop Montréal et son directeur Dan Seligman ont annoncé mercredi les premiers noms qui seront à l’affiche en septembre prochain. Parmi les artistes en vedette, mentionnons Beyries, Laurence-Anne et le groupe de pionniers de la musique électronique : Tangerine Dream.

Lancé en 2002 par des amateurs de musique animés par le désir de créer un festival culturel bilingue et rassembleur, POP Montréal sera à sa 22e édition en 2023. « Chaque édition offre une programmation éclectique de plus de 200 artistes multidisciplinaires, dont plus de 150 artistes musicaux et plus de 50 musiciens québécois », résume le communiqué, en soulignant aussi que Pop Montréal fait « partie intégrante du circuit des festivals de Montréal et du monde musical international ». Le festival aura lieu du 27 septembre au 1er octobre.

Toutes les réservations, les informations sur les concerts, les billets et les laissez-passer sont disponibles sur le site de l’évènement.