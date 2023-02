Le premier enregistrement studio de Rod Stewart sera vendu aux enchères en Angleterre par son ancien gérant.

Véritable pièce de collection, la cassette en question a permis au célèbre chanteur de décrocher son premier contrat d’enregistrement avec Decca Records. L’enregistrement a été réalisé en juin 1964, dans un studio de Soho, à Londres.

Parmi les titres qu’on retrouve sur la bande musicale, mentionnons Just Like I Treat You, Moppers Blues, Bright Lights Big City, Don’t Tell Nobody, Ain’t That Loving You Baby, et Worksong.

La cassette est vendue en tant qu’objet de collection et sans droits de propriété intellectuelle, par Cheffins Auctioneers à Cambridge. « Il y a des armées de fans de sir Rod Stewart dans le monde entier, et cette cassette est l’occasion pour quelqu’un de posséder l’enregistrement fondateur qui a propulsé sa carrière vers le haut », a déclaré Martin Millard, directeur chez Cheffins.

« Il est l’un des artistes les plus aimés du siècle dernier, et c’est l’occasion pour quelqu’un d’acheter une partie de l’histoire de la musique. »

La cassette sera vendue dans le cadre d’une vente d’art et de design chez Cheffins à Cambridge, le 23 février.

(Source : The Guardian)