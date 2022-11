Stromae, en vie et invaincu

Lors de ses passages en 2014 et 2015, Stromae avait littéralement fait sauter le toit du Centre Bell. Il y faisait donc un retour plus qu’attendu vendredi pour présenter le premier d’une série de quatre spectacles à Montréal, après une longue pause et la sortie d’un nouvel album au printemps dernier. Et le chanteur belge le plus célèbre de la planète a été fidèle à sa réputation de bête de scène, même s’il semble un peu plus sage et que son nouveau répertoire réussit moins bien l’équilibre entre la fête et la lucidité.