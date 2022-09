Daniel Lanois

Paisible voyage avec Daniel Lanois (8/10)

À peine un an et demi après Heavy Sun, album ouvertement gospel, le Canadien Daniel Lanois propose un album tout instrumental dans lequel il joue… du piano. L’auteur-compositeur-interprète et réalisateur acclamé se pointe donc encore là où on ne l’attendait pas, cette fois du côté d’une musique plus minimaliste et intimiste.