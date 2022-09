Après 19 mois de travail, l’enquête concernant les allégations d’agression sexuelle à l’endroit de Marilyn Manson a été confiée cette semaine aux procureurs, qui décideront si des accusations doivent être portées contre le chanteur américain de 53 ans.

Catherine Handfield La Presse

Dans une déclaration publiée mardi, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a toutefois indiqué que le matériel fourni par les enquêteurs était « partiel ».

« Lorsque nous aurons tout reçu, des procureurs expérimentés examineront attentivement et délibérément tout ce qui a été soumis avant de prendre une décision », a indiqué le bureau du procureur dans une déclaration transmise mardi aux médias américains.

Le département du shérif du comté de Los Angeles n’a pas précisé le nom des victimes allégées, qui auraient été agressées entre 2009 et 2011, mais plusieurs femmes ayant côtoyé Marilyn Manson ont dénoncé ses comportements au cours des deux dernières années.

En février 2021, son ex-conjointe, l’actrice Evan Rachel Wood a soutenu sur Instagram avoir été « agressée de façon horrible pendant des années » par le chanteur, qui a entrepris contre elle une poursuite en diffamation. L’actrice Esmé Bianco, connue pour son rôle de Ros dans Game of Thrones, poursuit Marilyn Manson au civil pour agression sexuelle. C’est aussi le cas de trois autres femmes.

Personnage sombre et controversé, Marlyn Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner, a connu la gloire au milieu des années 1990 avec les albums Portrait of an American Family, Antichrist Superstar et Mechanical Animals.

Avec Associated Press et Pitchfork