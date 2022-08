Le nouvel album de Jonathan Personne s’écoute d’un trait. Il est bref, 32 minutes seulement, mais il est captivant. Si bien qu’après les huit pièces, c’est comme si on sortait d’un rêve éveillé, courte escale dans le monde que l’auteur-compositeur-interprète a façonné.

Marissa Groguhé La Presse

À présent ouvre le corpus dans une succession d’accords répétitive, dont l’effet itératif est redoublé par la voix monotone de Jonathan Personne. Si la description peut sembler peu élogieuse, cet effet de redite est en fait ingénieux. Il étale une assise pour une partie plus nuancée du morceau, une envolée de cordes à la sauce western spaghetti, qui vient rappeler son précédent opus et qui apporte volume et émotion au morceau.

Ici réside la force de Jonathan Personne, membre du groupe Corridor, qui propose aujourd’hui son troisième album solo : une vision musicale aussi efficace que bien exécutée.

Côté thématique, le répertoire est plus morne, marqué par la mort, le désespoir et une certaine nostalgie. Le fou dans l’arbre, qui parle d’un homme pendu dont tous se désintéressent une fois la mort arrivée, est une de nos favorites, à tous les niveaux. Jonathan Personne raconte des histoires imagées qui proposent des réflexions, les accompagnent d’une musique qui, contrairement à son album précédent, touche à plusieurs styles, rétros et modernes à la fois.

La douce voix de Jonathan Personne, éthérée et jamais trop en avant (sauf une ou deux exceptions), n’est souvent qu’un instrument parmi d’autres, sans prétention à être le principal intérêt des chansons. Habile musicien, c’est en fait dans tout ce qui enrobe cette voix que Personne excelle. À quelques moments, il amène des voix supplémentaires, qui viennent joliment appuyer la sienne. La guitare électrique offre des solos qui ponctuent agréablement les couplets et les refrains de la plupart des pièces.

Fabriqué avec Emmanuel Éthier à la réalisation, cet album homonyme de Jonathan Personne est tout aussi morose dans ses thèmes qu’agréable à écouter (et réécouter). Parfait pour l’automne qui est à nos portes.