Luke Bryan et Dierks Bentley sont évidemment valeurs sûres. Mais derrière ces deux figures de proue, Lasso a beaucoup à offrir.

Alexandre Vigneault La Presse

Riley Green

Remarqué dans la téléréalité Redneck Island (oui, oui, ça existe), Riley Green parle de pick-up et de bière dans ses chansons. Ce qui ne l’empêche pas d’écrire des choses plus sensibles, comme Numbers on the Cars, où il est question de son grand-père atteint d’alzheimer. « Riley Green, ça va être un succès phénoménal, c’est sûr, prédit Gabriel Marineau, animateur de La zone new country sur WKND FM. C’est peut-être le prochain à devenir un acteur majeur dans cette catégorie. »

Samedi, 19 h, scène Lasso

Ashley McBryde

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Kelsea Ballerini, qui est la plus jeune membre du Grand Ole Opry à l’heure actuelle, mérite assurément toute l’attention des festivaliers. Il y a quelque chose de fort et de plus ancré, par contre, chez Ashley McBryde, qui tient à sa voix plus riche et profonde, et à un je ne sais quoi de plus mordant.

Vendredi, 19 h, scène Lasso

Brittany Kennel

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Avec Léa Jarry et Sara Dufour, Brittany Kennel fait partie des chanteuses d’ici invitées à Lasso. Originaire de Beaconsfield, elle a passé du temps à Nashville où elle notamment joué avec The Recklaws et Tenille Townes (aussi à Lasso), et elle serait la seule Québécoise à avoir foulé la scène du légendaire Grand Ole Opry.

Samedi, 14 h, scène de la Prairie

Old Dominion

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Avec Luke Bryan, Old Dominion est en haut de la liste de Dany Côté, directeur musical de Hit Country. Il n’est pas le seul : toutes les personnes interrogées par La Presse au sujet de Lasso veulent assister à la prestation de ce groupe de Nashville aux airs hyper accessibles et apparemment doté d’un très bon sens de l’humour.

Vendredi, 20 h 10, scène de la Prairie

Matt Lang

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Avoir un penchant pour le versant pop de la musique country n’empêche pas de l’enraciner. Matt Lang a parfois un petit côté bluegrass, bien qu’il mise surtout sur des guitares qui groovent ou pleurent avec une bonne puissance. Le gars de Maniwaki a la faveur des auditeurs de Hit Country, assure Dany Côté. C’est aussi un excellent artiste sur scène, précise Nick Farkas.

Samedi, 15 h 45, scène Lasso