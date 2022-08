Ce samedi, Banx & Ranx se produit à ÎleSoniq après quatre ans sans spectacle. Pendant cette période, les deux Montréalais ont travaillé avec le Cirque du Soleil, Dua Lipa, Sean Paul et La Zarra. Ils ont aussi fondé leur propre label, 31 East, avec Universal Music Canada. Bref, ils n’ont pas chômé. Nous les avons rencontrés sur Zoom.

Samuel DaigLe-Garneau Collaboration spéciale

C’est le succès Answerphone, avec la chanteuse Ella Eyre et le rappeur Yxng Bane, qui a tout changé pour Banx & Ranx. En 2018, les deux auteurs-compositeurs fusionnent afrobeat, EDM et pop. Le morceau obtient la cinquième position du UK Singles Chart quelques semaines plus tard.

À ce moment-là, Banx & Ranx a déjà produit Mad Love, pour Sean Paul, David Guetta et Becky G, qui compte aujourd’hui plus de 350 millions d’écoutes sur Spotify. La même année, le duo signe la chanson Kiss and Make Up de Dua Lipa et du groupe sud-coréen BLACKPINK. Pourtant, c’est Answerphone qui capte l’attention des artistes et des autres compositeurs.

« Même jusqu’à ce jour, c’est un morceau relativement unique, pense KNY Factory, membre de Banx & Ranx. Quand on venait de le faire, on disait que c’était un afrobeat, mais looking back now, ce n’est pas exactement un afrobeat… »

Banx & Ranx est donc capable de créer des sons qui se distinguent. Le duo sait également bien s’entourer. « On délègue souvent, avoue KNY Factory. On n’a pas toujours forcément les langages musicaux, mais on arrive à s’exprimer suffisamment pour dire aux musiciens ce qu’on veut entendre. »

Il y a eu énormément d’essais et erreurs pendant les dernières années. On a continué et ça a donné quelque chose au bout du compte ! KNY Factory

Désormais, ils aident même à propulser des artistes. Originaire de Longueuil, La Zarra connaît un grand succès en France avec la chanson Tu t’en iras produite par Banx & Ranx. La chanteuse montréalaise Rêve, elle, passe à la radio et accumule les millions d’écoutes en ligne. En février dernier, sa chanson CTRL+ALT+DEL, réalisée par le duo, a obtenu une certification or au Canada. Une rareté pour une anglophone d’ici.

« Au lieu de courir après des grosses stars comme on l’a fait pendant des années, on se dit : “Pourquoi ne pas développer nos propres artistes ?”, demande KNY Factory. Qu’ils pètent ou pas [explosent en popularité], on est contents parce qu’on a vraiment du plaisir à voir ces artistes-là grandir. Ça devient quasiment familial. »

Le début de tout

« Si on pouvait envoyer des tubes à des Martiens, on le ferait », nous dit à la blague Yannick Rastogi, alias KNY Factory, lorsqu’on souligne les réussites de Banx & Ranx partout sur la planète.

Depuis environ 10 ans, Zacharie Raymond, alias Soké, l’autre membre de Banx & Ranx, et lui contribuent à créer des œuvres dans pratiquement toutes les langues qui fonctionnent en musique : anglais, français, espagnol et coréen.

« On peut ajouter le patois jamaïcain et le pidgin nigérian aussi », lance Soké. Ex-rappeur québécois, ce dernier a collaboré avec Samian et Koriass bien avant la création du duo en 2014.

Banx & Ranx se forme pour revisiter des classiques reggae-dancehall sur SoundCloud, là où KNY Factory et Soké se sont connus. Le duo se démarque rapidement sur la plateforme en mélangeant l’électro et la musique caribéenne.

Environ 50 000 abonnés plus tard, les musiciens trouvent un gérant par hasard sur l’internet et placent un son avec la star anglaise Taio Cruz. Kiss Me, de son titre, paraît en 2015. C’est le début de tout pour Banx & Ranx.

C’est ça qui nous a permis de voyager à Londres pendant un bout de temps. On était là toutes les six semaines. On était tout le temps là, en fait. Soké

Ils en ressortent avec un premier contrat de disque. L’équipe de Parlophone, associée à Warner Music, est venue les rencontrer à Montréal pour la signature. « On a fait la fête avec eux pendant 48 heures, racontent-ils. C’était incroyable ! » KNY Factory nous rassure : ils ont pris le temps de dormir durant cette célébration.

Ça leur rappelle de bons souvenirs aujourd’hui, même si l’époque Parlophone est derrière eux.

Banx & Ranx sera à ÎleSoniq le samedi 6 août à 15 h sur la scène Oasis Bell. Pour l’occasion, KNY Factory et Soké seront accompagnés du rappeur Karma et de quelques invités surprises.