L’évènement : Clay and Friends

Les cinq musiciens de Clay and Friends n’ont pas volé leur invitation à jouer sur la grande scène de la place des Festivals : depuis quelques années, la bande de Mike Clay s’est bâti une solide réputation de groupe explosif capable de faire lever n’importe quelle soirée. Avec leur mélange des genres et des langues, les réjouissants ambassadeurs de la « musica popular de Verdun » feront donc bouger les thang ce jeudi… et ce ne sera pas de refus.

Le 7 juillet à 21 h 30, scène TD, place des Festivals

Josée Lapointe, La Presse

PHOTO SOPHIA BAYLY, FOURNIE PAR L’ARTISTE Tami Neilson

La découverte : Tami Neilson

À une semaine de la parution de son cinquième album, Kingmaker, la Torontoise Tami Neilson pourrait bien être couronnée reine de la place des Festivals, le temps d’une soirée du moins. C’est que la Néo-Zélandaise d’adoption sait déployer un trémolo d’une puissance quasi surnaturelle, dont elle fait usage avec la parcimonie d’une vieille âme, qui sait à quel point l’esbroufe est un irréversible tue-l’amour. Imaginez Ginette Reno qui enregistrerait un album hommage à Nancy Sinatra. Country, soul, rockabilly ; peu importe le genre, cette voix est faite pour chanter, et il serait très étonnant que ceux et celles qui iront l’entendre finissent par le regretter.

Le 7 juillet à 20 h, scène Rio Tinto

Dominic Tardif, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LE FIJM Pino Palladino

Vraiment jazz : Pino Palladino & Blake Mills Ft. Sam Gendel & Abe Rounds

Le Gallois de 64 ans, grand adepte de funk et de rock, fut bassiste de The Who après la mort de John Entwistle, mais aussi musicien de Tears for Fears, Jill Scott, Jean-Jacques Goldman, Stephan Eicher, Nine Inch Nails et Adele, pour ne nommer que ceux-là. Avec une carrière toujours en mouvement dans les virages et des musiques survoltées et sincères dans sa lorgnette, Palladino ne va pas nous assommer avec des morceaux de trois tonnes et demie. Mais on va assurément s’évader.

Le 7 juillet à 20 h, Monument-National

Claude Côté, collaboration spéciale