C’est une personne d’exception reconnue pour sa vision artistique, son leadership mobilisateur et sa capacité de communiquer et d’inspirer. Je suis convaincue que M. Hervieux saura contribuer à attirer les meilleurs talents et à tisser des liens et des partenariats porteurs. M. Hervieux œuvrera à faire du Conservatoire un milieu encore plus ouvert, dynamique et accessible.