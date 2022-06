La programmation des Francos et du Festival International de Jazz de Montréal portera pour un dernier été la marque de Laurent Saulnier. Après 23 ans au sein de l’Équipe Spectra, le vice-président programmation, évènements culturels et festivals annonce qu’il quittera ses fonctions le 15 septembre prochain.

Véronique Larocque La Presse

« Après 23 ans de loyaux services, de dur labeur et de gros plaisir, il est venu pour moi le temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la gérance de la carrière de Pierre Lapointe et serai consultant pour mes deux festivals préférés », a indiqué Laurent Saulnier, dans un communiqué, en faisant référence aux Francos et au Festival International de Jazz de Montréal.

Celui qui s’est joint en 1999 à l’Équipe Spectra à titre de programmeur a tenu à remercier les artistes qui lui « ont fait vivre tellement d’émotions », de même que les festivaliers. « Chaque jour, j’ai beaucoup pensé à vous », confie-t-il.

L’équipe de Laurent Saulnier sera dorénavant dirigée par Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, évènements culturels et festivals de Spectra.

« Toute l’équipe du Groupe CH se joint à moi pour remercier Laurent Saulnier pour le dynamisme dont il a fait preuve ainsi que pour sa passion et ses nombreuses contributions », a de son côté indiqué France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement, du Groupe CH.

Les Francos se tiendront du 9 au 18 juin, alors que le Festival de Jazz battra son plein du 30 juin au 9 juillet.