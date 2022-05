Du rap un peu partout et à toute heure, un spectacle de clôture avec Loud Lary Ajust, un hommage à Karim Ouellet, Juliette Armanet sur la grande scène et le baptême de scène de La Zarra figurent parmi les traits marquants de la programmation extérieure des Francos dévoilée mercredi. Tour d’horizon avec Laurent Saulnier, vice-président à la programmation.

Alexandre Vigneault La Presse

Trois albums ont suffi à imposer Karim Ouellet et ses chansons dans la pop québécoise. Cinq mois après sa mort tragique, sa sœur Sarahmée pilote un concert hommage qui sera présenté sur la plus grande scène des Francos avec la participation d’une foule de proches du chanteur de Québec : Ariane Moffatt, Hubert Lenoir, Claude Bégin, Alaclair Ensemble, Klô Pelgag, Sarahmée elle-même et plusieurs autres seront là pour le rappeler à notre bon souvenir.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Sarahmée pilote le spectacle hommage à son frère, Karim Ouellet.

L’idée du spectacle vient de Sarahmée elle-même, raconte Laurent Saulnier, vice-président à la programmation des Francos.

J’ai dit oui sans hésitation. Je savais que si elle voulait que ça se fasse, ce serait bien fait. C’est elle et les musiciens qui jouaient avec Karim – qui sont aussi très impliqués – qui ont choisi les invités. On leur a laissé le contrôle complet de ce show-là. Laurent Saulnier, vice-président à la programmation des Francos

Aucune répétition n’a encore eu lieu, alors lui-même ne sait pas exactement à quoi s’attendre. Le concert devrait principalement mettre en valeur les chansons de Karim Ouellet lui-même et faire place à des numéros où les invités, dont bon nombre se connaissent, mettent leur talent en commun pour reprendre les chansons connues et moins connues de l’auteur de L’amour.

L’époque où le rap québécois réclamait sa place dans la musique québécoise – on se rappelle encore le plaidoyer de 2Faces aux Gémeaux et du collectif 83 au Gala de l’ADISQ il y a 20 ans – est révolue. Partout sur le site extérieur des Francos, les amateurs du genre trouveront leur compte. Koriass (le 10 juin) et Souldia (le 11) auront droit à la grande scène. Il n’y aura que du rap, ou presque, dans la série Nuits urbaines (Connaisseur Ticasso, Taktika, Dope.gng, La fin des faibles, Samian) et d’autres musiques proches du hip-hop se feront entendre ailleurs sur le site.

La soirée de clôture, le 18 juin, mettra par ailleurs en vedette Loud Lary Ajust, dont les places pour le spectacle programmé le 9 juin au Club Soda se sont vendues en un éclair. « Loud fait pas mal de festivals cette année, souligne le principal architecte des Francos, mais les deux seuls shows de LLA, ce sont ceux des Francos. »

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Loud Lary Ajust en 2014

Laurent Saulnier souligne que si le rap est présent depuis des années aux Francos, la nouveauté se trouve plus du côté de la pop québécoise d’inspiration soul et R&B avec les Marième et Maeva, par exemple. « On les a placés un peu partout », dit-il, au sujet des artistes qui creusent ces sillons.

De la pop et une première

Juliette Armanet sera la seule artiste d’outre-mer à se produire sur la place des Festivals le mois prochain. Une évidence, selon Laurent Saulnier, qui tenait à ce que les gens qui aiment la pop à la française aient accès à un « cadeau » gratuit. La plupart des autres invités européens de renom – dont Clara Luciani – se produisent en effet en salle.

Autre évènement à souligner, le baptême scénique de La Zarra, chanteuse québécoise lancée par la division française de la multinationale Universal. Laurent Saulnier lui-même ne l’a jamais vue sur les planches.

L’interprète de Tu t’en iras se produira le 13 juin en après-midi lors d’un concert « vitrine » pour les professionnels du milieu et le 15 juin sur la place des Festivals.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La Zarra vivra son baptême scénique lors des Francos.

Soulignons enfin que Jacques Michel, qui a fait un retour inespéré sur disque en 2019, donnera ce qui sera peut-être son dernier concert en carrière à Montréal le 12 juin et que Luc De Larochellière présentera son spectacle anniversaire Sauvez mon âme le 10. Émile Bilodeau profitera quant à lui d’une place sur la place des Festivals le 13 juin pour présenter ses invités Scott-Pien Picard, Matten et Laura Niquay, tous des Innus de Mani-utenam, près de Sept-Îles. Elisapie, Inuk de Salluit, au Nunavik, sera aussi du spectacle.