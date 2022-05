La pandémie a frappé au cœur de nombreuses relations amoureuses et exacerbé les tensions familiales. Des couples et des familles ont volé en éclats dans ce moment d’isolement obligatoire et de réclusion. D’autres ont affronté les effets du quotidien et de la promiscuité : la passivité et la routine ont pris la place de la passion et de l’effervescence.

Philippe Beauchemin

« You showed me a false halo, there will be no walking back / I walk away, my head turned / I wanted to break. » (Paroles de la chanson Born, alors que s’envole une harmonie symphonique menée par des trompettes aériennes.)

« I wanted to be here / I wanted to feel agеless / I wanted to feel herе, here / Baby, don’t turn your back to me. » (Paroles de la chanson Headspace, sur un fond sonore assuré par des orchestrations synthétisées où des guitares distorsionnées se font également entendre, rageuses.)

Échec familial et désillusion amoureuse. Pertes de désir et d’intimité.

Sur son sixième album, We’ve Been Going About This All Wrong, Sharon Van Etten ouvre les portes de sa demeure familiale et, surtout, de son cœur. Sans pudeur, elle plonge sa plume dans l’encrier et noircit des textes très personnels : ses problèmes matrimoniaux, son isolement et son – difficile – rôle de mère.

Pour cette ouverture, on pense à Joni Mitchell. Comme l’artiste canadienne dans les années 1970 (l’album Blue, principalement), l’Américaine de 41 ans ne cache pas les crises et les traumatismes qu’elle a vécus ou qui l’afflige toujours aujourd’hui (alcoolisme, drogue, relation abusive). Cette séance thérapeutique pourrait être pénible pour l’auditeur, mais l’abondance de références musicales qui accompagnent sa dictée permet un beau voyage en sa compagnie. On pense à Anna Calvi à l’écoute d’Headspace, à Lana Del Rey (Born), à Thom Yorke et Radiohead (l’ouverture lyrique sur Come Back), de même qu’à Christine and the Queens (Far Away).

We’ve Been Going About This All Wrong n’est pas un album qui transcende comme les prédécesseurs Are We There (2014) et Remind Me Tomorrow (2019). Mais il permet de constater que Sharon Van Etten est toujours l’une des meilleures parolières, sinon la meilleure, du monde musical rock actuel.