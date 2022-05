Julie Doiron et Dany Placard

Amour créatif

Julie Doiron et Dany Placard roulent leur bosse depuis des années et mènent chacun de leur côté une carrière prolifique et farouchement indépendante. En tant que Julie & Dany, ils ont créé l’album d’amour le plus sympathique et tendre qui soit. Rencontre avec un couple aussi complice que complémentaire.