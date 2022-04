(Washington) Des images d’archives vieilles d’un demi-siècle montrant le chanteur Prince âgé de seulement 11 ans ont refait surface aux États-Unis, montrant le futur génie américain de la musique soutenir les enseignants en grève dans sa ville natale Minneapolis.

Agence France-Presse

La scène se déroule en 1970, devant un piquet de grève d’une école publique de cette ville du nord des États-Unis. Un journaliste d’une chaîne locale de télévision demande à des élèves leur avis sur la grève.

L’un d’eux n’est autre que celui qui deviendra une légende planétaire, Prince Rogers Nelson.

Le journaliste lui demande si la plupart des enfants sont en faveur de la grève et Prince répond d’abord « Ouaip », avant de développer.

« Je pense qu’ils (les enseignants) devraient recevoir un peu plus d’argent parce qu’ils travaillent, ils font des heures sup’pour nous et tout ça », répond-il en souriant.

Pour s’assurer qu’il s’agissait bien de la légende de la pop, la chaîne locale, une antenne de CBS, a comparé le garçon avec des photos de Prince jeune, consulté un de ses amis de l’époque et même une historienne de la musique.

Verdict, c’est bel et bien le « Kid de Minneapolis », l’un des plus grands musiciens des années 1980 et 1990, avec des succès comme Cream ou Kiss.

Prince s'est éteint en 2016 à 57 ans des suites d’une overdose dans sa résidence de Paisley Park, non loin de Minneapolis.