Une bande-annonce de l’adaptation cinématographique du best-seller Where the Crawdads Sing de Delia Owens, qui sortira en juillet, a été dévoilée mardi. Et oh surprise !, c’est une nouvelle chanson de Taylor Swift qui l’accompagne, dans laquelle la voix de la chanteuse, beaucoup plus grave qu’à l’habitude, est pratiquement méconnaissable.

Josée Lapointe La Presse

Carolina, qui est la première nouveauté de Taylor Swift depuis la sortie de Evermore fin 2020, a été réalisée par Aaron Dessner, du groupe The National.

La chanteuse a annoncé elle-même la nouvelle sur sa page Instagram mardi matin.

« Dès que j’ai appris qu’il y aurait une adaptation de ce livre que j’ai lu il y a quelques années, et que j’ai su qu’il mettrait en vedette l’incroyable Daisy Edgar-Jones et qu’il serait produit par la brillante Reese Whiterspoon, j’ai tout de suite voulu participer à son volet musical », explique-t-elle.

« J’ai écrit seule la chanson Carolina, puis j’ai demandé à mon ami Aaaron Dessner de la réaliser. Je voulais créer quelque chose de hanté et d’éthéré pour s’harmoniser avec cette histoire fascinante. »

Alors que la bande-annonce en donne un court et alléchant aperçu, Carolina sera lancée au complet bientôt, ajoute la chanteuse, sans indiquer de date précise.