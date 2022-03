La pop-punk renaît

Qu’est-ce qui relie Olivia Rodrigo, Gayle, Willow Smith et la Québécoise Sophia Bel ? Quel lien y a-t-il avec le retour d’Avril Lavigne, celui de Paramore et l’annonce d’un festival où ils seront en tête d’affiche avec My Chemical Romance et Jimmy Eat World ? Eh oui, c’est la renaissance de l’emo pop-punk (et toutes ses déclinaisons) – menée par des artistes féminines, qui plus est ! Décryptage d’un phénomène.