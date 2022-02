Ancien guitariste d'Offenbach

Johnny Gravel, toujours vivant

Breen LeBœuf, hilare, fouille ses souvenirs. « Avec Offenbach, quand on était trop poqués de la veille, ou quand on savait que certains intervieweurs allaient poser des questions niaiseuses, on envoyait Johnny », raconte le bassiste au sujet de son camarade guitariste, légendairement taciturne, un cauchemar de monosyllabes pour n’importe quel journaliste. « L’animateur posait une question pis Johnny répondait : “Ouain.” »