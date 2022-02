Paul McCartney repart en tournée. L’auteur-compositeur-interprète et ex-bassiste des Beatles qui aura 80 ans le 18 juin annonce une tournée américaine de 14 dates qui s’amorcera le jeudi 28 avril à Spokane dans l’État de Washington sur la côte ouest américaine.

André Duchesne La Presse

Intitulée Got Back Tour 2022, la tournée passera par Seattle, Oakland, Los Angeles, Fort Worth, la Floride, Knoxville au Tennessee, Syracuse, Boston, Baltimore et East Rutheford au New Jersey. Ce dernier concert est prévu le 16 juin.

Aucun arrêt n’est prévu pour le moment au Canada.

Pour Sir Paul, il s’agira d’une première tournée en trois ans. En 2018-2019, sa tournée Freshen Up avait compté 39 spectacles. Elle s’était amorcée à Québec le 17 septembre 2018 avant de passer par Montréal trois jours plus tard.